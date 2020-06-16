Эксперт: войны между Кореями не будет

Северная Корея устала ждать действий от Южной Кореи. Этим объясняется подрыв межкорейского офиса связи.

Так ситуацию объяснил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким. Он отметил, что сложности в отношениях между странами длятся не один год. Есть договоренности, которые Южная Корея не спешит выполнять.

Развитие ситуации

Ситуацию обострили участившиеся случаи запуска антиправительственных листовок северокорейскими перебежчиками из Южной Кореи. В последний раз провокаторы открыто оскорбили руководство КНДР. В ответ Ким Ё Чжон предупредила, что страны ждет разрыв дипломатических отношений, а офис связи будет разрушен.

16 июня здание было подорвано. Северокорейские власти подтвердили — это сделано намеренно. Однако эксперт уверен, что войны ждать не стоит.

Мнение эксперта

"Война исключается. Какой смысл вести боевые действия? Просто-напросто север продемонстрирует укрепление обороны в этом месте. Северная Корея была готова пойти на улучшение межкорейских отношений. Президент Южной Кореи, который сам хотел улучшения отношений с Северной Кореей, 1 марта прошлого года на собрании, посвященном столетию восстания 1919 года, сказал, что "мы возобновим работу Кэсонского промышленного комплекса". Там было занято 126 южнокорейских предприятий, около 50000 северокорейских работников работало. Его закрыли в 2016 году сами южане. Мун Чжэ Ин повторил еще 15 августа, в день освобождения, что будем восстанавливать работу Кэсонского комплекса. 8 января этого года в новогоднем обращении к народу также пообещал — и ничего. Бизнесмены, которые там раньше работали, подавали несколько раз заявку: давайте мы поедем, посмотрим хотя бы, в каком состоянии там находятся помещения. Ни разу министерство объединения не дало им разрешения на посещение этого комплекса", — отметил Евгений Ким.

Что ждать в будущем?

На месте подорванного офиса раньше располагались две дивизии и артиллерийская бригада КНДР. Сейчас, по мнению эксперта, туда вновь вернутся северокорейские военные.