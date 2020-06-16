Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Туристический сезон в Калининградской области начнется в конце июня
Госдума рассмотрит законопроект об удаленной работе
Россия готова вместе с НАТО работать над вопросами безопасности
Власти Москвы назвали дату, когда город вернется к обычной жизни
Лукашенко: Белоруссия может найти альтернативу российскому газу
Врач: из-за коронавируса нужно сохранять осторожность
Российские гандболисты получили в соперники Украину
Липницкая подтвердила беременность и обвинила агента в непорядочности
CAS назначил дату заседания по делу биатлониста Устюгова

Эксперт: войны между Кореями не будет

Мир » Азия » Дальний Восток

Северная Корея устала ждать действий от Южной Кореи. Этим объясняется подрыв межкорейского офиса связи.

Так ситуацию объяснил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким. Он отметил, что сложности в отношениях между странами длятся не один год. Есть договоренности, которые Южная Корея не спешит выполнять.

Развитие ситуации

Ситуацию обострили участившиеся случаи запуска антиправительственных листовок северокорейскими перебежчиками из Южной Кореи. В последний раз провокаторы открыто оскорбили руководство КНДР. В ответ Ким Ё Чжон предупредила, что страны ждет разрыв дипломатических отношений, а офис связи будет разрушен.

16 июня здание было подорвано. Северокорейские власти подтвердили — это сделано намеренно. Однако эксперт уверен, что войны ждать не стоит.

Мнение эксперта

"Война исключается. Какой смысл вести боевые действия? Просто-напросто север продемонстрирует укрепление обороны в этом месте. Северная Корея была готова пойти на улучшение межкорейских отношений. Президент Южной Кореи, который сам хотел улучшения отношений с Северной Кореей, 1 марта прошлого года на собрании, посвященном столетию восстания 1919 года, сказал, что "мы возобновим работу Кэсонского промышленного комплекса". Там было занято 126 южнокорейских предприятий, около 50000 северокорейских работников работало. Его закрыли в 2016 году сами южане.

Мун Чжэ Ин повторил еще 15 августа, в день освобождения, что будем восстанавливать работу Кэсонского комплекса. 8 января этого года в новогоднем обращении к народу также пообещал — и ничего. Бизнесмены, которые там раньше работали, подавали несколько раз заявку: давайте мы поедем, посмотрим хотя бы, в каком состоянии там находятся помещения. Ни разу министерство объединения не дало им разрешения на посещение этого комплекса", — отметил Евгений Ким.

Что ждать в будущем?

На месте подорванного офиса раньше располагались две дивизии и артиллерийская бригада КНДР. Сейчас, по мнению эксперта, туда вновь вернутся северокорейские военные.

"В эту зону, может быть, передислоцируют какую-нибудь воинскую часть. Но речь не идет, конечно, о каком-то военном столкновении. Эти меры Северной Кореи направлены на то, чтобы побудить южан, южнокорейское правительство: мол, если вы действительно хотите хороших межкорейских отношений, примите какие-то меры", — заключил ученый.

Последние материалы
Врач: из-за коронавируса нужно сохранять осторожность
Российские гандболисты получили в соперники Украину
Эксперт: войны между Кореями не будет
Липницкая подтвердила беременность и обвинила агента в непорядочности
CAS назначил дату заседания по делу биатлониста Устюгова
Беглов объяснил, почему в Петербурге не открывают салоны красоты
Эксперт оценил законность отказа в отпусках из-за эпидемии
Хабиб Нурмагомедов сделает заявление о своём будущем
В Италии восстановят средневековую деревню на дне озера
Московская ТПП призывает проголосовать по поправкам в Конституцию
Популярное
Российский шоу-бизнес
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Пока мир отстаивает права чернокожих, в ЮАР насилуют и убивают женщин
Мир. Новости мира
Пока мир отстаивает права чернокожих, в ЮАР насилуют и убивают женщин
Российский шоу-бизнес
Сергей Гармаш встретится с семьей погибшего Сергея Захарова
Российский шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали
Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров Руслан Веснянко Донбасский тупик "нормандского формата" Руслан Веснянко
Комментарии
Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое
В Госдуме не поддержали идею о сокращении новогодних каникул
Россияне отказываются от отдыха в Крыму из-за высоких цен
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Глупеем ли мы с возрастом
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Президент России ответит на вопросы россиян после 1 июля
Глупеем ли мы с возрастом
Арабские Эмираты "замахнулись" на Марс
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Древние люди употребляли в пищу змей и ящериц
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
В РФ может появиться 20 миллионов безработных
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ