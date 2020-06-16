Индийские солдаты погибли в столкновении с китайскими войсками

Трое индийских солдат были убиты в столкновении с китайскими войсками в Ладакхе — спорном районе Кашмира.

Это первый подобный инцидент более чем десятилетнюю историю противостояния двух ядерных держав. На фоне растущей напряженности между двумя странами, индийские военные распространили заявление, в котором говорится, что

"высокопоставленные военные чиновники двух сторон встречаются, чтобы разрядить ситуацию, но положительных результатов пока достичь не удается".

Китай призывает Индию к сдержанности

После появления в СМИ сообщений о гибели индийских солдат, Китай призвал Индию "не предпринимать односторонних действий и не сеять беспорядки".

А еще обвинил ее в нарушении границы и нападении на китайских солдат.

В чем суть конфликта

Индия обвиняет Китай в том, что он оккупировал 38 тысяч кв. км ее территории вдоль гималайской границы, но споры остаются в основном мирными со времен пограничной войны в 1962 году. Несколько раундов переговоров за последние три десятилетия не позволили урегулировать пограничные споры.