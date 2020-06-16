Жену Зеленского госпитализировали с коронавирусом

На больничной койке оказалась жена президента Украины. Елену Зеленскую госпитализировали с коронавирусом.



Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

"Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус. Сейчас диагноз Елены Зеленской "COVID-19". Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

На коронавирус проверен Владимир Зеленские и его дети. У всех тесты отрицательные. Глава государства ограничил личные встречи и частично находится на карантине.

По последним данным украинского Минздрава, в стране зарегистрировано 32 476 случаев заражения COVID-19. Вирус унес жизни 912 человек. 14,5 тысячи инфицированных смогли выздороветь.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко назвал виновного в потере Крыма. Им оказался другой бывший украинский лидер Виктор Янукович. По мнению Порошенко, тот пригласил в Крым оккупационные российские войска, которые Порошенко лично видел на полуострове в 2014 году.