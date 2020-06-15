Помощник Трампа заявил о начале восстановления американской экономики

Экономика США начала восстанавливаться после ущерба, который был нанесен COVID-19. В ближайшее время этот процесс будет идти в более быстром темпе.

"Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления", — заявил в эфире CNN советник президента США Дональда Трампа Лоуренс Кадлоу.

Он считает, что экономическая деятельность США сможет восстановиться довольно быстро. По словам Кадлоу, во второй половине этого года ожидается 20%-ный экономический рост и снижение уровня безработицы.

Показателями положительной динамики по восстановлению экономики являются:

снижение показателей безработицы;

рост объемов продаж в магазинах.

Вероятность того, что в США снова вспыхнет коронавирусная инфекция, оценивается как низкая.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что для того, чтобы восстановить экономику США, понадобится лет десять.