ЛГБТ является "более разрушительной идеологией", чем коммунизм. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда.
Он утверждает, что после 40-летней борьбы с пропагандой коммунизма в страну пришла более опасная идеология.
"Они боролись не для того, чтобы мы приняли другую идеологию, еще более разрушительную для человека. Идеологию, которая под клише уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость", — утверждает Дуда.
Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.