Президент Польши заявил, что ЛГБТ "хуже коммунизма"

ЛГБТ является "более разрушительной идеологией", чем коммунизм. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда.

Он утверждает, что после 40-летней борьбы с пропагандой коммунизма в страну пришла более опасная идеология.