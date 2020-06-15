Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что проблему расизма в США разрешить не получится. Поэтому он предлагает создать "две Америки": отдельно для белых и черных.

"Нужно создать две Америки — черную и белую. Для этого передать черным американцам два-три штата, допустим, на севере, ближе к Канаде. Там они смогут спокойно жить, а белые оттуда уедут. Там будет своя черная полиция, черные врачи, черные преподаватели, и они не будут сталкиваться с белыми. Может быть, даже ограничить въезд белых в эти штаты", — утверждает политик.

"Восточная Африка говорит по-английски, их там с удовольствием примут, дадут хорошую работу, жильё. Для них это будет возвращением на историческую родину, они будут там господствовать, никто никогда их не упрекнет в том, что они черные", — добавил Жириновский.