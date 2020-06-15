Масочный режим отменили в Чехии

Жители Чехии могут отправиться в поездку по большинству стран Евросоюза. С 15 июня в стране сняли новую партию ограничений.

Так, с сегодняшнего дня на улице можно находиться без маски.

"С понедельника отменено ношение масок на улице, в том числе при встрече с чужими людьми, но сохраняется их обязательное использование в помещениях и в общественном транспорте", — сообщает Министерство здравоохранения Чехии.

В ресторанах снова действует "шведский стол", можно проводить акции до 2,5 тысячи человек, в кинотеатрах заработали буфеты, в парикмахерских отменили социальную дистанцию между клиентами, в банях начали работать парилки, а в аквапарках — все аттракционы.

При этом в стране продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Так, за последние сутки зарегистрировано 33 инфицированных. Всего с начала эпидемии в Чехии коронавирусом заразились более 10 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 330 местных жителей.

Ранее в Чехии действовал режим чрезвычайного положения. Его ввели из-за коронавируса 12 марта, а отменили 17 мая.