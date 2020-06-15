Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук планирует посетить парад Победы в Москве, который запланирован на 24 июня.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вместе с главой партии в российскую столицу приедут и другие представители оппозиции.
"Если кто-то захочет поприсутствовать на этом чрезвычайно важном с точки зрения и символизма, и текущего момента, и важном для всего мира мероприятии, таком мемориальном, то они это сделают", — отметил представитель Кремля.
Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.