Украинские политики приедут на парад Победы в Москву

Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук планирует посетить парад Победы в Москве, который запланирован на 24 июня.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вместе с главой партии в российскую столицу приедут и другие представители оппозиции.