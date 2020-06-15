Двух сотрудников чешского посольства в Москве признали персонами нон грата. В ближайшее время они покинут Россию.
Дипломатов решили выдворить в связи с "недружественными действиями Праги".
"Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, "персонами нон грата" объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве. Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию РФ до конца дня 17 июня", — сказано на сайте МИД РФ.
Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.