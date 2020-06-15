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Джонсон сформировал комиссию по расизму в Великобритании

Мир

Британский премьер-министр Борис Джонсон в понедельник с самого утра вынужден под давлением общественности "решать проблему борьбы с расизмом".

Причина — усиление протестного движения против произвола полиции в отношении чернокожих.

Об этом сегодня сообщило агентство Reuters.

Как следует из материла издания, Джонсон создает специальную межправительственную комиссию, которая займется "изучением расизма и неравенства, с которым сталкиваются этнические меньшинства в области образования, здравоохранения и системы уголовного правосудия".

Напомним, что в минувшие выходные протесты получили новый толчок. Об этом подробнее в материале на сайте:

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