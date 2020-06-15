14 июня Израиль начал подготовку к строительству нового поселения на контролируемых им Голанских высотах.
По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, населенный пункт будет назван в честь американского президента Дональда Трампа - Рамат Трамп. Что в переводе с иврита означает "высота Трампа".
Новое поселение будет расположено на Голанах, спорной территории, которую Израиль захватил у Сирии в 1967 году в ходе ближневосточной войны и с тех пор контролирует, несмотря на международную критику.
Напомним, что Трамп признал в марте 2019 года суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Министр по делам поселений Ципи Хотовели, отвечающий в израильском кабмине за создание нового поселения, говорит:
"Министерство начинает работу по подготовке территории. Поселение будет заселено первоначальной группой из 300 человек".
К слову, через несколько недель Нетаньяху планирует начать приводить в действие свой план аннексии долины реки Иордан, части оккупированного Израилем Западного берега.
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