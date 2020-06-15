Эксперт оценила появление Американской народной республики

Американскую народную республику создали в Сиэтле. По словам одного из "мэров", войти в нее могут как белые, так и чернокожие, но белым придется платить обязательные взносы.

Появление такого сообщества объяснила кандидат политических наук, научный сотрудник Центра североамериканских исследований (ЦСАИ) ИМЭМО имени Примакова Александра Борисова.

"Ситуация с расизмом и обратным расизмом в Соединенных Штатах состоит их трех частей. Первая — общество очень сильно расколото. Существует довольно много белых образованных и достаточно состоятельных американцев, которые поддерживают движение Black Lives Matter и считают, что эти погромы, которые происходят, это нормальное волеизъявление американского народа, они действительно искренне считают, что это нормально. Их много и их число растет по экспоненте с годами", — отметила эксперт.

Второй момент, по мнению Борисовой, это американский федерализм. И сейчас президент Дональд Трамп пытается переложить на губернаторов ответственность за все плохое, что происходит, и что может произойти. В первую очередь, на губернаторов-республиканцев, которые являются его противниками.

"Третий момент — разрешение на ношения оружия. Насколько я помню, ношение оружия не такое свободное. Соответственно, люди, которые подвергаются погрому и каким-то другим нападениям темнокожего населения или людей, которые их поддерживают, чувствуют себя не так безопасно, как, например, в тех штатах, где оружие разрешено. Поэтому люди придумывают, как им по-другому защитить себя", — уверена Борисова.

Что касается создания республики, то ни о какой независимости речи не идет. Эксперт отметила, что это "абсолютная пена на воде", которая является новой формой солидарности.