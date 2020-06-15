Если Гонконг чихнет, США мало не покажется - министр финансов Гонконга

Пол Чан, финансовый секретарь правительства Гонконга, в ответ на угрозу президента Соединенных Штатов "прекратить специальный торговый и таможенный статус города и ограничить его право на свободную торговлю долларом США" заявил:

"Гонконг является третьим по величине в мире валютным центром для доллара США, и если Гонконг чихнет, это повлияет на интересы Штатов. У нас есть силы справиться с любым ударом".

Он сказал, что хотя США могут ограничить торговлю "своим долларом" в Гонконге, такой шаг определенно навредит интересам самих Штатов, поскольку американские компании и инвестиционные банки лишатся огромных прибылей.