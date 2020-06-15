Если Гонконг чихнет, США мало не покажется - министр финансов Гонконга

Пол Чан, финансовый секретарь правительства Гонконга, в ответ на угрозу президента Соединенных Штатов "прекратить специальный торговый и таможенный статус города и ограничить его право на свободную торговлю долларом США" заявил:
"Гонконг является третьим по величине в мире валютным центром для доллара США, и если Гонконг чихнет, это повлияет на интересы Штатов. У нас есть силы справиться с любым ударом".
Он сказал, что хотя США могут ограничить торговлю "своим долларом" в Гонконге, такой шаг определенно навредит интересам самих Штатов, поскольку американские компании и инвестиционные банки лишатся огромных прибылей.
"Есть опасения, что, если США предпримут шаги по ограничению торговли долларом в Гонконге, это повысит валютные риски и расходы для более чем 1,3 тысяч американских компаний, работающих в городе, - подтвердил слова финансиста Лин Цзян, профессор экономики в Лингнаньском Университетском колледже при Университете Сунь Ятсена, - ведь они не смогут обменять местную валюту на доллары США. Для нас же никакой существенной угрозы - курс гонконгского доллара остается стабильным в пределах диапазона 7,75-7,85 за доллар США. Система работает уже 30 лет и для ее функционирования не нужно запрашивать согласие Америки. У нас есть база валютных резервов в размере более $ 442 млрд".
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