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Эксперт: российские вузы лучше китайских

Мир » Азия » Дальний Восток

Молодежь из Китая выбирает российские технические вузы. Они доступнее по цене и выше по качеству. Такое мнение высказал торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.

"Для китайской стороны российские вузы привлекательны и не только ценами. Решающим здесь оказывается не столько ценовой фактор: в Китае есть социальная прослойка, представители которой ориентируются на российскую культуру. В России есть сильные вузы технической направленности, которые готовят ценных специалистов. Наши профильные университеты и институты интересны глубиной знаний, которые получают их учащиеся", — пояснил торгпред.

Поэтому торговое представительство России намерено в будущем продвигать обмен не только товарами, но и знаниями. В частности, планируется вместе со "Сколково" создать бизнес-миссию вузов. Уже подготовлен перечень высших учебных заведений, которые готовы принять китайских студентов. Речь не только о столичных вузах, но и о региональных.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что МГУ им. Ломоносова готов начать новый учебный год дистанционно. Этот вариант будет выбран, если эпидемиологическая ситуация в стране останется неудовлетворительной.

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