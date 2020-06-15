Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал жителей страны не переписывать историю и перестать критиковать британского политика Уинстона Черчилля.

Ранее власти Лондона были вынуждены закрыть фанерными листами памятник политику, чтобы его не разрушили вандалы.

"Современная Британия — продукт большой совокупности идей и убеждений, не все из которых кажутся хорошими в нынешних реалиях. Да, Черчилль был сторонником самых разных взглядов за свою внушительную карьеру… Как это часто бывает, с течением времени менялся в целом и он сам. Он изменил свой взгляд на Индию и ее способность получить независимость; и что бы он ни говорил об исламе в 1890-х годах, он также построил в 1940-е годы центральную мечеть Лондона", — утверждает Джонсон.