Недавно украинская активистка Маруся Зверобой публично пригрозила президенту страны Владимиру Зеленскому и его семье физической расправой.
Она написала в Twitter, что главу государства вместе с семьей "подвесят за ноги", как это "сделали с царской семьей", а также посоветовала ему "свалить в Израиль".
"Прочитала антисемитские высказывания в Телеграм-странице Маруси Зверобой. Поговорила с ней — оказывается, страницу хакнули. ФСБшные хакеры прогрессируют. Не удивлюсь, если следующими объектами атак станут мои страницы. Наверное, кому-то не хватает материалов к нашему делу", — объяснила Народный депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федына.
Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.