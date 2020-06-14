"Хакеры из ФСБ" посоветовали Зеленскому "свалить" в Израиль

Недавно украинская активистка Маруся Зверобой публично пригрозила президенту страны Владимиру Зеленскому и его семье физической расправой.

Она написала в Twitter, что главу государства вместе с семьей "подвесят за ноги", как это "сделали с царской семьей", а также посоветовала ему "свалить в Израиль".