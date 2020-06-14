Власти Белоруссии хотят обнародовать факты вмешательства во внутренние дела страны. Это связано с делом Белгазпромбанка.

"За всей этой историей с делом Белгазпромбанка стоит что-то большее чем просто финансовые дела Бабарико и его коллег. Очевидно, что дело идет к обнародованию куда более серьезных фактов по куда более серьезным категориям. Например, по факту вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела", — сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".