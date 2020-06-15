Швейцарцы ищут владельца "золотой сумки", оставленной в поезде

Многие из нас хотя бы раз в жизни забывали что - то в поезде: телефон, сумку, наушники - но, как правило, спохватывались и, если вещь ценная, пытались ее вернуть.

А вот в Швейцарии "забывчивого пассажира" полиция ищет с октября прошлого года. Неизвестный "забыл" в вагоне... сумку с золотом.

Как сообщают стражи порядка, ими "предпринимаются усилия по розыску владельца более 3 кг золота, которое было оставлено в вагоне в октябре 2019 года".

"Клад стоимостью около £ 152,000 ($191,000) был найден в поезде, следовавшем по маршруту Санкт-Галлен - Люцерн. У владельца есть пять лет, чтобы подать свой иск в прокуратуру в Люцерне", - говорится в официальном заявлении.

Полицейские отмечают, что опубликовать обращение он были вынуждены, поскольку "попытки выследить владельца оказались безуспешными".

Непонятно, как власти будут проверять заявления любого, кто заявит, что золото принадлежит им.