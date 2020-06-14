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Полиция Армении задержала более 250 протестующих

Мир » Бывший СССР » Армения

Более 250 человек были задержаны в Армении за участие в протесте в поддержку председателя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

"Согласно решению правительства Армении, во время режима чрезвычайного положения запрещаются любые массовые акции по всей территории республики. 14 июня группа лиц, игнорируя данное решение, устроила массовую акцию у здания СНБ. Полиция осуществила 252 административных задержания участников акции", — сообщили в армянской полиции.

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