Новая волна протестов в США: полицией убит еще один афроамериканец

Расстрел еще одного афроамериканца во время ареста в США вызвал новый всплеск "антиполицейских протестов".

27-летний Рейшард Брукс был застрелен поздно вечером в пятницу, когда пытался убежать от полицейских на автостоянке ресторана в Атланте.

Мэр Атланты поспешил заявить, что

"действия мистера Брукса не требовали применения смертоносной силы. Начальник полиции города и стрелявший офицер - 27-летний Гаррет Рольф - уволены".

Что случилось в пятницу вечером?

Как следует из сообщения,распространенного Бюро расследований Джорджии (GBI),

"полиция была вызвана в ресторан быстрого питания Wendy's, потому что мистер Брукс заснул в своей машине, которая блокировала проезжую часть".

На кадрах камеры наблюдения, опубликованных полицейским департаментом, видно, что офицеры проверяют Брукса алкотестером. Затем двое полицейских пытаются надеть на него наручники. Он сопротивляется. Завязывается потасовка. Брукс хватает офицерский электрошокер, вырывается и убегает. В какой-то момент он поворачивается и направляет на полицейских электрошокер. Один из преследовавших его стражей порядка стреляет на поражение.

Брукс был доставлен в больницу, где позже скончался.

И какова же была реакция?

В субботу с утра на месте происшествия начался митинг. Участники перекрыли дорогу. Толпа подожгла ресторан, а полиция применила слезоточивый газ.

Адвокаты, представляющие семью Брукса, заявили, что "офицер не имел права применять оружие, поскольку электрошокер, который схватил мистер Брукс, был нелетальным оружием".