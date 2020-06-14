Ранее президент России Владимир Путин упомянул Курильские острова в своей поздравительной речи, посвященной Дню России.

"Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма", — заявил глава государства.

"Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова?", "Никогда ни один остров она нам не отдаст", "Такие заявления указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать нам острова", — пишут читатели издания Yomiuri Shimbun.