Инспектор департамента коммерции Пекина Ван Хунцунь заявил о том, что Пекин не испытывает особых трудностей после закрытия крупного сельскохозяйственного рынка.
"Судя по ситуации на 13 июня, Пекин стабильно снабжается товарами первой необходимости, сравнительно стабильны поставки крупных супермаркетов. Однако из-за ограничительных мер на отдельных рынках и в магазинах цены на овощи выросли, где-то даже наблюдался недостаток овощей", — сообщил на пресс-конференции Ван Хунцунь.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.