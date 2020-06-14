Президент России Владимир Путин заявил, о том, что нет ничего хорошего в разгромах и разгуле для отстаивания своих законных прав. Об этом пишет РИА "Новости".
Государственный лидер подчеркнул, что в СССР и в современной России всегда поддерживали борьбу афроамериканцев за их естественные права. Однако эта борьба должна быть разумной, а не превращаться в сплошной погром.
"Это было всегда. Но когда это приобретает — даже на фоне совершенных преступлений — приобретает элемент такого радикального национализма, экстремизма, то ничего хорошего здесь ожидать не приходится", — заявил Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.