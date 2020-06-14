России не нравится тактика афроамериканцев в борьбе за права

Президент России Владимир Путин заявил, о том, что нет ничего хорошего в разгромах и разгуле для отстаивания своих законных прав. Об этом пишет РИА "Новости".

Государственный лидер подчеркнул, что в СССР и в современной России всегда поддерживали борьбу афроамериканцев за их естественные права. Однако эта борьба должна быть разумной, а не превращаться в сплошной погром.