Пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщило об отключении электричества в более чем трехсот населенных пунктах Украины.

"В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Тернопольская — 83, Хмельницкая — 83, Житомирская — 42, Запорожская — 35 Закарпатская — 31, Киевская — 31, Черновицкая — 22, Кировоградская — 15 и Днепропетровская — 6. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", — говорится в сообщении на сайте ведомства.