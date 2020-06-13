Русскую девушку уволили в США за отказ преклонить колено

В США произошел вопиющий случай, который отображает, что сейчас на самом деле происходит в стране. О нем рассказал украинско-американский бизнесмен Марк Гинзбург.

По его словам, в очень неприятную ситуацию из-за антирасистских настроений попал его хорошая знакомая, которая уже 27 лет живёт в США и работает в головном офисе Gucci.

Девушка по имени Алена впервые вышла на работу 11 июня, когда её компания решила возобновить работу после карантина. Рабочий день начался с минуты молчания по погибшему от полицейских Джроджу Флойду. Затем вице-президент компании предложил сотрудникам преклонить колено перед портретом афроамериканцу. Все сотрудники последовали призыву вице-президента, кроме Алены.