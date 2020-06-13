В США произошел вопиющий случай, который отображает, что сейчас на самом деле происходит в стране. О нем рассказал украинско-американский бизнесмен Марк Гинзбург.
По его словам, в очень неприятную ситуацию из-за антирасистских настроений попал его хорошая знакомая, которая уже 27 лет живёт в США и работает в головном офисе Gucci.
Девушка по имени Алена впервые вышла на работу 11 июня, когда её компания решила возобновить работу после карантина. Рабочий день начался с минуты молчания по погибшему от полицейских Джроджу Флойду. Затем вице-президент компании предложил сотрудникам преклонить колено перед портретом афроамериканцу. Все сотрудники последовали призыву вице-президента, кроме Алены.
"Алена осталась стоять в одиночестве, испепеляемая презрительными взглядами чернокожих сотрудников и испуганными — бледнолицых. Направляясь к своему рабочему месту, Алена столкнулась со своей непосредственной начальницей, которая сказала ей: "Я была о вас другого мнения. Как вы могли противопоставить себя всему коллективу? Вряд ли вам будет комфортно продолжать работать с нами…", — рассказал Гинзбург
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.