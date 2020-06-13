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Вернувшуюся из Франции украинскую делегацию проверили на коронавирус

Мир

Пресс-служба президента Украины сообщила о том, что после возвращения украинской делегации из Франции ее участникам сделали тесты на выявление коронавируса.

"По возвращению из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. У представителей офиса президента Украины и кабинета министров результаты тестов были отрицательными — COVID-19 не обнаружен", — говорится в сообщении.

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