Пресс-служба президента Украины сообщила о том, что после возвращения украинской делегации из Франции ее участникам сделали тесты на выявление коронавируса.
"По возвращению из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. У представителей офиса президента Украины и кабинета министров результаты тестов были отрицательными — COVID-19 не обнаружен", — говорится в сообщении.
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.