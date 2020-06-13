Американские полицейские не усвоили урок, который им пытались преподать протестующие по всей стране после убийства Джорджа Флойда.
Несколько дней назад полицейские остановили в Нью-Джерси Мориса Гордона, чтобы проверить документы. Однако мужчина, заметив внимание правоохраителей к себе, принялся убегать. Полицейские открыли по Гордону огонь из служебного оружия.
Позже медики извлекли из тела погибшего 28 пуль.
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.