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Сестра Ким Чен Ына высказала свое отношение к Южной Корее

Мир

Родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее. Ким Ё Чжон сообщила о подготовке к новому шагу в отношении противника.

"Я думаю, что сейчас самое время уверенно прекратить отношения с властями Южной Кореи. Скоро мы предпримем следующий шаг. Пользуясь властью, данной мне высшим руководителем, нашей партией и страной, я отдала распоряжение отделу по вопросам отношений с врагом решительно предпринять следующий шаг", — приводит ее слова агентство ЦТАК.

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