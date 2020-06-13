Родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее. Ким Ё Чжон сообщила о подготовке к новому шагу в отношении противника.

"Я думаю, что сейчас самое время уверенно прекратить отношения с властями Южной Кореи. Скоро мы предпримем следующий шаг. Пользуясь властью, данной мне высшим руководителем, нашей партией и страной, я отдала распоряжение отделу по вопросам отношений с врагом решительно предпринять следующий шаг", — приводит ее слова агентство ЦТАК.