Корреспондент РИА "Новости" сообщил о проявлении агрессии от протестующих против расизма в сторону полиции и журналистов.

Глава британского МВД Прити Пател предупредила о опасности, которой подвергаются протестующие.

"Те, кто будет чинить насилие или совершать акты вандализма, должны быть готовы почувствовать на себе всю силу закона. Жестокость по отношению к нашим полицейским мы терпеть не будем. Коронавирус остается угрозой для всех нас. Идите домой, чтобы прекратить распространение коронавируса и спасти жизни", — написала Пател в Twitter.