Власти Украины сняли запрет на въезд для иностранных граждан, однако для въезда на территорию страны необходимо иметь страховой полис.
"Постановлением Кабинета министров Украины… предусмотрено, что для въезда в Украину иностранцам необходим соответствующий страховой полис, а для лиц, прибывающих из стран со значительным распространением коронавирусной инфекции, — пребывание в обсервации", — сообщили в пограничном управлении.
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.