Протестная волна, которая прокатилась по США, является революционным движением.

Такое мнение высказала правозащитница, которая стала символом движения за права заключённых и чернокожих в США в 70-х годах прошлого века, социолог Анджела Дэвис.

"Угрозы безопасности обусловлены неспособностью институтов в нашей стране заниматься проблемами здравоохранения, вопросами насилия, образованием и т. д. Итак, упразднение (тюрем и некоторых силовых институтов государства) — это действительно переосмысление того будущего, о котором мы мечтаем, социального будущего, экономического будущего, политического будущего. Я бы сказала, что речь идёт о революции", — утверждает правозащитница.