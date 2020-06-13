На горе Афон бушует лесной пожар. Возгорания пытаются нейтрализовать греческие пожарные. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

Пока огонь не угрожает самому ближнему к нему монастырю Хиландар.

"Если все пойдет хорошо и погодные условия, которые в настоящее время преобладают в этом районе, не изменятся, то не исключено, что пожар будет взят под контроль во второй половине дня", — сообщил глава департамента гражданской защиты региона Центральная Македония Бабис Стергиадис.

"Фронт пожара составляет 70-80 гектаров. Интенсивность огня снизилась. Горит лесной массив на мысе Арапис. Ни одному монастырю огонь не угрожает", — добавил чиновник.