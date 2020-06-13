В Луганской народной республике после забастовки шахтеров на шахте "Комсомольская" оказались заблокированными ресурсы "Русская весна", "Антифашист" и социальная сесть "ВКонтакте".

Доступ был заблокирован после серии публикаций о забастовках. Запрет доступа к сайтам подтвердил российский военный корреспондент Семён Пегов.

"Звучит дико, но, к сожалению, это факт. Один из самых ватных, в классическом понимании слова, информационных ресурсов в мире — "Русская Весна" — заблокирован в Луганске. Это произошло после публикации на сайте РВ интервью с бастующими шахтёрами. В республике в последнее время действительно творится что-то странное. Создаётся впечатление, что в ЛНР не одна власть, а по крайней мере две. И живут они как будто в параллельных мирах. Одни — занимаются обороной города и готовы бороться за независимый Донбасс, другие — проворачивают мутные финансовые интриги и блокируют такие сайты, как "Русская Весна". Нам по пути с первыми. Так что выражаем свое возмущение действиями отдельных луганских чиновников и солидарность с коллегами, с которыми мы вместе прошли через самые жесткие испытания донбасской войны", — прокомментировал журналист.