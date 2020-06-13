Санкции за патриотизм: Конгресс США вновь требует наказать Пригожина

Петербургский бизнесмен настолько мешает США, что демократы вновь предложили ввести новые санкции, поскольку по-другому его не остановить, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов.

13 июня представитель демократической партии Элиот Энгел предложил расширить список санкций против петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, ранее и так неоднократно попадавшего в санкционные списки США. В частности, предприниматель был назван "марионеткой Путина", а деятельность его компаний якобы используется "для подрыва американских интересов". Энгел также бездоказательно обвинил Пригожина во вмешательстве в дела Украины, Сирии, Ливии и других стран.

Данную инициативу США первым прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Мы все понимаем, что у США есть свои национальные интересы, а у России тоже есть свои национальные интересы. И обе страны пытаются максимально их продвигать и защищать. Исключение только в том, что когда свои интересы продвигает Россия, то США сразу начинают всячески этому препятствовать и истерить", — отметил он.

Допустив теоретическую возможность участия Евгения Пригожина в международной политики, Милонов все же подчеркнул, что в любом случае — это проявление патриотизма и отстаивание национальных интересов своего государства, а не вмешательство в политику США:

"Если верить тому, что ему приписывают, а это безусловно не факт, то деятельность ЧВК Вагнера, вмешательство в американские выборы, продвижение России в Африке, создание агрессивной патриотической фабрики медиа, основательно мешает США гадить России и защищает как раз наши национальные интересы".

Депутат упомянул также, что политическая ситуация могла бы сложиться гораздо хуже, если бы к власти в США пришла "русофобка Хиллари Клинтон", а ИГИЛ удалось бы захватить всю Сирию при невмешательстве других сил. Отвечая на обвинения конгрессменов, которые назвали Пригожина "марионеткой Путина", Милонов заметил, что "это конечно неправда. Но чисто в теории, если бы у Путина было десяток таких марионеток, то Россия защищала свои интересы в десять раз сильнее".

В заключение, Милонов выразил полную поддержку предпринимателю.

"Пригожин этим не хвастается. Потому что он патриот. И то, что он делает это правильно и критика американцев это тоже правильно, — заявил депутат. — Поэтому на него и пытаются наложить максимальное количество санкций. Запереть его в собственной стране. США не нравится, когда кто-то в России, защищает национальные интересы своей родины".

Отметим, что Евгений Пригожин и несколько его компаний находятся в санкционном списке США с 2014 года. С тех пор список мер в адрес предпринимателя неоднократно расширялся и ужесточался в связи с выборами в США, событиями на Украине, в Сирии и других странах.