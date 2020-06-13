Президент США Дональд Трамп сообщил о переносе своего предвыборного митинга. На данное решение повлиял День освобождения.

"Мы ранее запланировали наш митинг в Талсе, штат Оклахома, на 19 июня, это большое дело. К сожалению, это накладывается на День освобождения. Многие из моих афроамериканских друзей и сторонников обратились ко мне с предложением рассмотреть перенос даты (митинга — Прим. ред.) из уважения к этому празднику, проведения этого важного события и того, что оно представляет. Поэтому я решил перенести наш митинг на субботу, 20 июня, чтобы удовлетворить их просьбы", — написал Трамп в Twitter.