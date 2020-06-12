Медицинское оборудование из Сербии получит Армения

Два самолета доставят в Армению медицинское оборудование из Сербии. Страны помогают друг другу бороться с коронавирусом.

Об этом в телефонном разговоре договорились президенты Армении и Сербии.

"В ближайшие дни специальным рейсом из Сербии в Армению прибудут два самолета, которые доставят в страну десять аппаратов искусственного дыхания, десять мониторов для контроля за состоянием здоровья пациентов, 500 тысяч хирургических и 100 тысяч респираторных масок, 25 тысяч защитных очков, 25 тысяч медицинских защитных костюмов и другие принадлежности на порядка 1 миллион долларов", — сообщает пресс-служба президента Армении.

В Армении из-за эпидемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение. Режим продлен до 13 июля. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 15 281 случай заражения COVID-19. Жертвами вируса стали 258 человек.

Несмотря на коронавирус, премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен приехать в Россию. Он станет гостем парада Победы, который запланирован в Москве на 24 июня.