Известные сетевые отели уже начали работать в Турции

Основная масса турецких отелей откроется в июле. В это время в стране ждут наплыва туристов.

На сегодняшний день в Белеке уже отрылись минимум три крупных отеля. В ближайшее время к работе вернутся сетевые отели в Кемере, а с 15 июня — в Анталье. Меньше всего отелей будет открыто в Сиде, так как этот район удален от аэропорта.

По данным сервиса TourDom.ru, вторая волна открытий запланирована на начало июля.

На турецких курортах с нетерпением ждут россиян и немцев. Но ни те, ни другие пока не приедут. Россия еще не открыла границы, и когда это произойдет, пока неизвестно. А жителям Германии не советовали в этом году выезжать на отдых за пределы Европы.

Отели, туристические маршруты, международные авиарейсы и путешествия Турция запустила на прошлой неделе. С 15 июня в Республике ждут первых туристов. Гостям страны предстоит соблюдать социальную дистанцию. Отельеры ожидают загрузку отелей в июле на 70%. При этом пока на июль и август бронирований нет.