Украина стала партнером НАТО

Партнером расширенных возможностей НАТО стала Украина. К этому "незалежная" шла последние шесть месяцев.

Новость сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я глубоко признателен нашим партнерам по альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина, наконец, получает заслуженный статус партнера расширенных возможностей НАТО", — написал министр иностранных дел в своем микроблоге.

Украина уже имела статус внеблокового государства. Но утратила его в 2014 году после изменения Верховной радой нескольких законов. В 2016 году украинские законы вновь отредактировали, обозначив вступление в НАТО как цель внешней политики страны. Украина рассчитывает рано или поздно вступить в Евросоюз и НАТО, но, по мнению экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмессена, стране на это потребуется много лет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Украина получила первый транш от МВФ. Размер суммы составляет 2,1 миллиарда долларов.

Между тем, украинский президент Владимир Зеленский намерен вернуть вопрос по Крыму в повестку дня. Его уже поддержал в этом премьер-министр Швеции. По словам президента Украины, годами стоял вопрос о прекращении войны в Донбассе, но началась она там именно с Крыма.