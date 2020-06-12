Благодаря России растет благосостояние абхазцев. За это президент страны Аслан Бжания поблагодарил Владимира Путина.
Сегодня он направил президенту России поздравительное послание.
"От имени народа республики Абхазия и от себя лично искренне поздравляю Вас с государственным праздником — Днем России. Сегодня современная Россия — сильное и независимое государство, твердо стоящее на страже своих национальных интересов и год от года укрепляющее статус могучей державы", — подчеркнул Бжания.
Он также поблагодарил Россию за обеспечение безопасности и социально-экономическое развитие Абхазии.
Поздравительную телеграмму прислал и премьер-министр Армении.
"Союзнические отношения между Арменией и Россией продолжают последовательно развиваться во благо народов наших стран, крепнет и расширяется взаимодействие практически во всех сферах армяно-российского взаимодействия", — говорится в сообщении Никола Пашиняна, адресованному Владимиру Путину.
Ранее с Днем России главу государства поздравили власти Северной Кореи, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама.
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