Власти Абхазии и Армении поздравили Путина с Днем России

Благодаря России растет благосостояние абхазцев. За это президент страны Аслан Бжания поблагодарил Владимира Путина.

Сегодня он направил президенту России поздравительное послание.

"От имени народа республики Абхазия и от себя лично искренне поздравляю Вас с государственным праздником — Днем России. Сегодня современная Россия — сильное и независимое государство, твердо стоящее на страже своих национальных интересов и год от года укрепляющее статус могучей державы", — подчеркнул Бжания.

Он также поблагодарил Россию за обеспечение безопасности и социально-экономическое развитие Абхазии.

Поздравительную телеграмму прислал и премьер-министр Армении.

"Союзнические отношения между Арменией и Россией продолжают последовательно развиваться во благо народов наших стран, крепнет и расширяется взаимодействие практически во всех сферах армяно-российского взаимодействия", — говорится в сообщении Никола Пашиняна, адресованному Владимиру Путину.

Ранее с Днем России главу государства поздравили власти Северной Кореи, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама.