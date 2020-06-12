Элладская церковь: Святую Софию нельзя превращать в мечеть

Превращение Айя Софии в мечеть приведет к сильному протесту и разочарованию среди христиан. Поэтому турецкое правительство должно "проявить благоразумие" и отказаться от своих планов относительно собора.

С таким призывом выступила Элладская церковь.

"Она была задумана как место церковного поклонения, посвященное Мудрости Божией, нашему Господу Иисусу Христу. Это шедевр архитектурного гения и всемирно известный выдающийся памятник христианской культуры. Мы считаем, что отказ от цивилизационно нейтрального использования памятника в качестве музея, который был установлен Турецкой Республикой в 1934 году, пытается превратить культурное пространство в трофей и символ завоевания", — говорится в сообщении синода Элладской церкви.

Напомним, что Госсовет Турции рассматривает вопрос о смене статуса Собора Святой Софии на мечеть.

Айя София была построена в Константинополе (сейчас — Стамбул) в 537 году нашей эры христианским императором Юстинианом. Больше тысячелетия он был христианским храмом, но после падения Византии его превратили в мечеть. В 1934 году Собор стал музеем.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению ЮНЕСКО, у Эрдогана нет полномочий менять статус Собора Святой Софии.