Зеленский хочет "вернуть вопрос Крыма" в повестку дня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хочет вернуть "вопрос Крыма" в повестку дня.

"Премьер-министр Швеции поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня. Годами звучал только вопрос прекращения войны на Донбассе. Однако война, которая там идёт, началась именно с Крыма", — утверждает украинский лидер.

По словам Зеленского, восстановление отношений между Киевом и Москвой невозможно без возвращения Крыма в состав Украины.