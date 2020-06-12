Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хочет вернуть "вопрос Крыма" в повестку дня.
"Премьер-министр Швеции поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня. Годами звучал только вопрос прекращения войны на Донбассе. Однако война, которая там идёт, началась именно с Крыма", — утверждает украинский лидер.
По словам Зеленского, восстановление отношений между Киевом и Москвой невозможно без возвращения Крыма в состав Украины.
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