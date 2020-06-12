Молодежь должна читать классическую литературу и воспоминания американского предпринимателя Илона Маска. С таким неожиданным заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это важно, чтобы понимать, как появляются новые идеи, как они реализуются, с какими трудностями. Это люди, которые смелы, предприимчивы, талантливы. Они не такие, как мы, но они достойны уважения", — пояснил представитель Кремля.