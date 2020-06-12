Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что нефть и газ можно заменить опилками и щепой. Он указал на то, что "торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами" и это необходимо использовать в энергетике.
"А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно", — пояснил белорусский лидер.
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