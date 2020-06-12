Лукашенко предложил заменить нефть и газ опилками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что нефть и газ можно заменить опилками и щепой. Он указал на то, что "торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами" и это необходимо использовать в энергетике.