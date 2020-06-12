Элита Соединенных Штатов Америки находится в состоянии гражданской войны и грядущие президентские выборы ничего не изменят.

Такое мнение высказал глава Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Александр Дынкин.

"Ее центральная проблема — это исчерпание социального контракта, который действовал в Евроатлантике с середины 1960-х годов. Суть его была проста — каждое следующее поколение жило лучше родителей и обладало большими возможностями. Но сегодня этому, очевидно, пришел конец. Поколение миллениалов, по мнению социологов, в среднем будет жить хуже, чем их родители", — утверждает эксперт.