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Мир » Северная Америка » США и Канада

Элита Соединенных Штатов Америки находится в состоянии гражданской войны и грядущие президентские выборы ничего не изменят.

Такое мнение высказал глава Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Александр Дынкин.

"Ее центральная проблема — это исчерпание социального контракта, который действовал в Евроатлантике с середины 1960-х годов. Суть его была проста — каждое следующее поколение жило лучше родителей и обладало большими возможностями. Но сегодня этому, очевидно, пришел конец. Поколение миллениалов, по мнению социологов, в среднем будет жить хуже, чем их родители", — утверждает эксперт.

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