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Переходный период по Brexit продлен не будет

Мир » Европа

Переходный период по выходу Великобритании из Евросоюза завершится в срок. Он наступит 31 декабря 2020 года.

Лондон не намерен продлевать его.

"Великобритания не будет рассматривать продление переходного периода", — пояснил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

При этом отмечается, что Евросоюз открыт для предложений и готов рассмотреть вариант пролонгации.

Таким образом, до конца года сторонам необходимо продумать формат будущих отношений. В рамках переходного периода Великобритания и Евросоюз сохраняют прежние торговые договоренности. На страну продолжают распространяться все правила ЕС, она платит взносы в общий бюджет, но не участвует в принятии решений.

Между тем, выход Великобритании из Евросоюза откроет перспективы роста для торговых отношений с Россией. По словам первого замминистра иностранных дел России Владимира Титова, Москва готова обсудить в Лондоном разные варианты.

Напомним, что Великобритания и Евросоюз сейчас разрабатывают торговое соглашение. Евросоюз предлагает Британии организовать свободную торговлю со странами ЕС без таможенных пошлин и торговых квот.

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