В Луганске репетируют парад Победы

Больше двух тысяч военных и народной милиции поучаствует в параде Победы в Луганской народной республике. Он запланирован на 24 июня.

В состав расчетов, которые торжественно пройдут по главной площади Луганска, войдут сотрудники министерства внутренних дел и министерства чрезвычайных ситуаций, Молодой Гвардии и Юнармии, учащиеся Луганского кадетского корпуса.

"Мы продолжаем плановые тренировки военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На тренировках пешей колонны задействовано более 2 тысяч человек личного состава. Все санитарные требования соблюдаются. Замена масок и перчаток производится каждые два часа в период тренировки. У личного состава, задействованного в тренировке, регулярно проводится забор проб на коронавирусную инфекцию. По состоянию на сегодняшний день зараженных коронавирусной инфекцией не выявлено", — рассказал начальник управления народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Ранее "Правда.Ру" писала, что президента Украины не пригласили на парад Победы в Москву. По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, для его приглашения не было никаких оснований. Сенатор уверен, что, если бы Владимира Зеленского пригласили, он бы отказался.