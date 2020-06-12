Посол США в России Джон Салливан поздравил россиян с Днем России от имени американского лидера Дональда Трампа.

"Поздравляю россиян с Днем России, отмечающим в этом году круглую дату: 30 лет со времени подписания декларации о государственном суверенитете РСФСР. США приветствуют демократические преобразования, которые Россия начала три десятилетия назад", — сообщили в дипломатическом представительстве США.

"В эту тридцатую годовщину независимости России мы вновь подтверждаем наше желание сотрудничать с народом России во имя мирной жизни для всех наших граждан", -добавил Салливан.