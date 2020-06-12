В ближайшие месяцы Израиль распространит свой суверенитет

Населенные пункты, которые находятся за "зеленой чертой" Израиля, но проживают в них израильтяне, войдут в состав страны. Израиль намерен расширить свой суверенитет.

Речь идет примерно о трети Иудеи и Самарии.

"Мы в рамках плана, предложенного американской администрацией, планируем распространение суверенитета Израиля на 30% территории Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан — прим. ред.) и населенные пункты, заселенные израильтянами. Сегодня где-то 10% израильтян живут за "зеленой чертой" и поэтому реализация распространения израильского суверенитета отражает реальную ситуацию сегодня, так же, как это в своё время было в Иерусалиме и на Голанских высотах. И, в общем-то, я очень надеюсь, что этот шаг будет совершён в течение ближайшего месяца-двух", — рассказал министр водных ресурсов и высшего образования Израиля Зеев Элькин.

Он выразил надежду, что мировое сообщество примет новые границы страны и признает их суверенными. Министр напомнил, что израильский суверенитет в Иерусалиме тоже признали не сразу.

Ранее действия Израиля спровоцировали Палестину на разрыв мирного соглашения. Отношения двух стран стремительно ухудшаются.