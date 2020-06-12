В ООН рассказали, кто атаковал саудовские НПЗ

ООН установила, что ракеты, которые атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, принадлежали Ирану.

Об этом стало известно из доклада главы ООН Антониу Гутерриша.

Однако эксперты не смогли определить производителя, поэтому о причастности ракет к какой-либо из стран никто не утверждает.