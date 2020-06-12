ООН установила, что ракеты, которые атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, принадлежали Ирану.
Об этом стало известно из доклада главы ООН Антониу Гутерриша.
Однако эксперты не смогли определить производителя, поэтому о причастности ракет к какой-либо из стран никто не утверждает.
"Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырёх атаках, были иранского происхождения", — сказано в докладе, который так и не опубликовался.
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