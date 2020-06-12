Непогода оставила украинцев без света

Сильный ветер, который накануне бушевал в некоторых регионах Украины, оставил тысячи людей без света. Оборваны линии электропередач.

Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 241 населенный пункт в двух областях", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Больше всего пострадала Львовская область. В регионе электричество отключено в 200 населенных пунктах. В соседней Волынской области света нет в 41 населенном пункте.

Сейчас проблему пытаются оперативно устранить. Работы ведут бригады Облэнерго.

Ранее "Правда.Ру" писала, что без электричества остались более 70 домов Санкт-Петербурга. В Василеостровском районе вспыхнул трансформатор. Восстановить электроснабжение удалось за несколько часов.

В России создали бетон, который может проводить электричество. Он признан самым экономичным и экологичным бетоном среди других предложений на российском рынке.